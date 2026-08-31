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Аргументы и Факты

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Врач Шаманская рассказала, как выбрать полезный хлеб

Врач Шаманская рассказала, как выбрать полезный хлеб

При выборе хлеба лучше ориентироваться не на его цвет или количество зёрен на корочке, а на состав, рассказала RT врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская.

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