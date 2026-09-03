Юрист Курбаков 2026 елда гаилә салым түләвен ничек рәсмиләштерергә икәнен аңлатты

Ике һәм аннан артык баласы булган эшләүче ата-аналарның түләнгән физик затлар кеременә салымның бер өлешен кире кайтарырга мөмкинлек бирә торган еллык гаилә салым түләвен алу мөмкинлеге бар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым