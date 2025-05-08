Путин и Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций

В повестке — международные вопросы и рост двустороннего товарооборота.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций, об этом 8 мая сообщил сайт Кремля.
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