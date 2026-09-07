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Царьград

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Генерал-майору Малькову грозит до 10 лет колонии по делу о хищении бензина

Генерал-майору Малькову грозит до 10 лет колонии по делу о хищении бензина

Сумма ущерба по уголовному делу о растрате при поставках бензина для служебных автомобилей ГУ МВД по Московской области составила более 100 миллионов рублей.

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