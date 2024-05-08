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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 в матче с «Далласом». Он единолично возглавил гонку снайперов

Ничушкин забросил 8-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 в матче с «Далласом». Он единолично возглавил гонку снайперов

Форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0).

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