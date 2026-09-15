Ростех представил новый стрелковый комплекс для охоты и спорта

Российские оружейники представили новый стрелковый комплекс для охоты и спорта, отличающийся высокой точностью на больших дистанциях.
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