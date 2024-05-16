Путин: торговля КНР и России защищена от влияния третьих стран

Как заявил по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент России Владимир Путин, взаимная торговля и инвестиции РФ и Китая надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках.