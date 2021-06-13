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Представлен долгожданный смартфон OnePlus Nord CE 5G

Представлен долгожданный смартфон OnePlus Nord CE 5G

Компания OnePlus объявила о выпуске нового смартфона среднего уровня OnePlus Nord CE 5G. Буквы SE в названии девайса расшифровываются как Core Edition, символизируя предоставление почти таких же функций, что и у флагманов, по более доступной цене.

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