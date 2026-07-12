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Новости Тамбова

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В план приватизации имущества Тамбовской области хотят включить ещё 7 объектов недвижимости

В план приватизации имущества Тамбовской области хотят включить ещё 7 объектов недвижимости

Власти Тамбовской области планируют в этом году дополнительно продать семь объектов недвижимости, принадлежащих региону, в том числе здание Чакинского сельскохозяйственного техникума, которое является объектом культурного наследия (ОКН).

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