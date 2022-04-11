Власти намерены позволить водителям покидать место ДТП

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, такие послабления предусматриваются для борьбы с повторными ДТП - «наездами на людей и автомобили во время оформления аварии».
Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, такие послабления предусматриваются для борьбы с повторными ДТП - «наездами на людей и автомобили во время оформления аварии».
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