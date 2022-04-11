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Власти намерены позволить водителям покидать место ДТП

Власти намерены позволить водителям покидать место ДТП

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, такие послабления предусматриваются для борьбы с повторными ДТП - «наездами на людей и автомобили во время оформления аварии».

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