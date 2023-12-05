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Официальное открытие кинофестиваля Arctic Open пройдёт седьмого декабря в Архангельске

Основная программа VII Международного кинофестиваля стран Арктики пройдет в столице Поморья, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и СевероонежскеОсновная программа VII Международного кинофестиваля стран Арктики пройдет в столице Поморья, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и СевероонежскеНапомним, что в шорт-лист основной программы вошли 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных картин.

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