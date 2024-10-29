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Политика как она есть

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Предполагаемый соучастник бизнес-коуча Шабутдинова сбежал из России

Предполагаемый соучастник бизнес-коуча Шабутдинова сбежал из России

Генеральный директор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого считают предполагаемым соучастником бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, сбежал из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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