Роскосмос и NASA продлили соглашение о перекрестных полётах на МКС Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию продлена до 2026 года.
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Роскосмос и NASA продлили соглашение о перекрестных полётах на МКС Программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию продлена до 2026 года.
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