Тренировка мозга меняет его структуру даже во взрослом возрасте

В исследовании приняли участие 190 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет. В рамках эксперимента они выполняли различные упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, а также получали персональные рекомендации, направленные на формирование привычек для поддержки здоровья мозга.