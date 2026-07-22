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Тренировка мозга меняет его структуру даже во взрослом возрасте

Тренировка мозга меняет его структуру даже во взрослом возрасте

В исследовании приняли участие 190 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет. В рамках эксперимента они выполняли различные упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, а также получали персональные рекомендации, направленные на формирование привычек для поддержки здоровья мозга.

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