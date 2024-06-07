Гример Анастасии Заворотнюк рассказала, когда у актрисы начались проблемы со здоровьем

Гример Лосева о схожих симптомах рака Заворотнюк и Фриске: Кожа как печеное яблоко Источники, знавшие Заворотнюк при жизни, утверждают, что первые признаки развития опухоли проявились задолго до официального диагноза.
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