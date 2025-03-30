Секретарь совбеза Грайворонского округа ранен при атаке дрона под Белгородом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко был ранен при детонации боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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