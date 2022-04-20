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ЕС выделил на военную помощь Украине €1,5 млрд

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) в общей сложности выделил €1,5 млрд в качестве военной помощи Украине .

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