В "Днепре" рассказали, как вычислили позиции ВСУ по звуку

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Шум генератора выдал позицию украинских военных штурмовикам группировки "Днепр" на запорожском направлении, сообщил ТАСС военнослужащий группировки с позывным Черный.
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