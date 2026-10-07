Александр Южалин объяснил, как оформить больничный после увольнения

Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob, рассказал, что сотрудники могут оформить больничный в день увольнения или в течение 30 дней после.
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