Французский пирог с луком и плавленным сыром. Попробовали раз и теперь готовим каждые выходные

Простой репчатый лук может превратиться в основу для нежного лукового пирога с мягким сыром. Достаточно обжарить лук и смешать его с сыром — и он из обычного ингредиента становится базой для аппетитного и сочного пирога.
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