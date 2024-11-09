Steak Lovers
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Steak Lovers

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Французский пирог с луком и плавленным сыром. Попробовали раз и теперь готовим каждые выходные

Французский пирог с луком и плавленным сыром. Попробовали раз и теперь готовим каждые выходные

Простой репчатый лук может превратиться в основу для нежного лукового пирога с мягким сыром. Достаточно обжарить лук и смешать его с сыром — и он из обычного ингредиента становится базой для аппетитного и сочного пирога.

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