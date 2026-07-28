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Медвежий угол

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БОльшая часть мигрантов, получающих гражданство РФ, абсолютно бесполезны для России

БОльшая часть мигрантов, получающих гражданство РФ, абсолютно бесполезны для России

Антоновский Иногда прозревают даже пловолюбы) Ольга Чудиновских, демограф из МГУ, ранее известная своими мигрантофильскими заявлениями, сделала вдруг весьма толковое исследование на тему того, по каким основаниям мигранты получают гражданство РФ.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Пора вернуть смертную казнь и применять её к приезжим пошире! Эту мразь, устроившую в 90-е годы жуткий геноцид русских, живущих в их республике, нечего жалеть! А сегодня их выродки приехали в Россию......! Кто уверен, что у них изменились средневековые нравы и законы? Сегодня они - пятая колонна англо-саксов в России...И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ!
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1 м.
Николай Кучков
Вот, и выходит. что гнать вначале нужно такую власть!! Вернее чинуш, которые засели во власть и вредят России!!
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1 м.
владимир беспалов
они не просто бесполезны,они вред для экономики
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1 м.