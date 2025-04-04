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Дмитриев назвал Путина человеком слова

Дмитриев назвал Путина человеком слова

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин является человеком слова, если он на что-то соглашается, то доводит это до конца, заявил в эфире телеканала Newsmax глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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