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«Женился на пожилой женщине для отвода глаз и личного обогащения!» – Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала Максима Галкина представителем нетрадиционной ориентации

«Женился на пожилой женщине для отвода глаз и личного обогащения!» – Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала Максима Галкина представителем нетрадиционной ориентации

Маргарита Симоньян крайне возмущена резкими высказываниями Максима Галкина о России. 42-летняя журналистика  в эфире федерального телеканала на всю страну назвала мужа Примадонны представителем нетрадиционной ориентации.

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