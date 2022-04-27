«Женился на пожилой женщине для отвода глаз и личного обогащения!» – Маргарита Симоньян в эфире федерального канала назвала Максима Галкина представителем нетрадиционной ориентации

Маргарита Симоньян крайне возмущена резкими высказываниями Максима Галкина о России. 42-летняя журналистика в эфире федерального телеканала на всю страну назвала мужа Примадонны представителем нетрадиционной ориентации.
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