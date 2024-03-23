⚡️Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус сити холле» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус сити холле» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.