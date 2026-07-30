«Серьезно занялись роботами»: Воробьев раскрыл планы по автоматизации Подмосковья

Роботы и искусственный интеллект становятся важным направлением развития Московской области. О внедрении новых технологий губернатор региона Андрей Воробьев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
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