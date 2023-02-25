Россия возобновит добычу стратегически важного сырья после 25-летнего перерыва

В России возобновят добычу лития после 25-летнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости. Этот металл является необходимым материалом для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей.
В России возобновят добычу лития после 25-летнего перерыва. Об этом сообщает РИА Новости. Этот металл является необходимым материалом для изготовления аккумуляторов, комплектующих в атомной промышленности, космической и транспортной отраслей.
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