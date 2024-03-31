Рогов призвал Зеленского вывести войска из оккупированных им новых регионов РФ

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Член Общественной палаты РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил, что нужно сделать комику Владимиру Зеленскому для прекращения украинского конфликта.
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