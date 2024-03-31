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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Рогов призвал Зеленского вывести войска из оккупированных им новых регионов РФ

Рогов призвал Зеленского вывести войска из оккупированных им новых регионов РФ

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Член Общественной палаты РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил, что нужно сделать комику Владимиру Зеленскому для прекращения украинского конфликта.

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