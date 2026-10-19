Удалить продукты DeepSeek, использующие китайскую модель искусственного интеллекта (ИИ), из информационных систем гражданских ведомств США распорядилось Министерство внутренней безопасности США 19 октября сказано в уведомлении, размещенном на сайте Federal Register.
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