Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль официально объявил о переходе в «состояние войны»

Израиль официально объявил о переходе в «состояние войны»

Военно-политический кабинет Израиля (Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности) официально объявил о переходе страны в «состояние войны» и, соответственно, начале проведения крупных военных операций в отношении сектора Газа.

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