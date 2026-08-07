Его семья жила в «казарме», он пахал токарем на заводе, а стал настоящим уникумом! История о легенде ЦСКА Веневцеве

Невероятный путь.Владимир Веневцев — уникальный персонаж для всего советского спорта. И не только потому, что ему удавалось совмещать занятия хоккеем и футболом — как ни крути, в середине 20 века это было распространенной историей.
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