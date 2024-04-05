Влияние «типов сна» на наше самочувствие: новое исследование

Пенсильванские ученые пролили свет на взаимосвязь между «типами сна» и нашим дневным состоянием. Исследование, опубликованное в журнале Psychosomatic Medicine, продемонстрировало, что влияние сна на здоровье многогранно и зависит от индивидуальных особенностей.