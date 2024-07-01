ИИ придумал стакан для жидкого азота. Ими пользуются оверклокеры

ИИ придумал более эффективный стакан для жидкого азота, используемого оверклокерамиСпециалисты из SkatterBencher провели исследование, в котором объединили искусственный интеллект и 3D-печать для создания высокоэффективного стакана для жидкого азота (LN2), предназначенного для охлаждения компонентов компьютера при разгоне — в проекте участвовали компании Diabatix, 3D Systems и ElmorLabs.
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