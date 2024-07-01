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ИИ придумал стакан для жидкого азота. Ими пользуются оверклокеры

ИИ придумал стакан для жидкого азота. Ими пользуются оверклокеры

ИИ придумал более эффективный стакан для жидкого азота, используемого оверклокерамиСпециалисты из SkatterBencher провели исследование, в котором объединили искусственный интеллект и 3D-печать для создания высокоэффективного стакана для жидкого азота (LN2), предназначенного для охлаждения компонентов компьютера при разгоне — в проекте участвовали компании Diabatix, 3D Systems и ElmorLabs.

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