ИИ придумал стакан для жидкого азота. Ими пользуются оверклокеры

ИИ придумал более эффективный стакан для жидкого азота, используемого оверклокерамиСпециалисты из SkatterBencher провели исследование, в котором объединили искусственный интеллект и 3D-печать для создания высокоэффективного стакана для жидкого азота (LN2), предназначенного для охлаждения компонентов компьютера при разгоне — в проекте участвовали компании Diabatix, 3D Systems и ElmorLabs.