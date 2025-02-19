Бомбардировщики «Гота» – террор с небес

Появившийся ещё до Войны «Русский витязь» Игоря Сикорского впечатлил военных! Один из русских генералов, наблюдавших за работой четырёхмоторных гигантов «Илья Муромец», ставших усовершенствованной моделью «Витязя», сказал, что один такой самолёт стоит дивизии (после того как «Илья Муромец» поручика И.