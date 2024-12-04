Трамп попросил закрыть дело о выплате порноактрисе, как дело о сыне Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд закрыть дело о выплате порноактрисе, по примеру решения действующего американского лидера Джо Байдена о помиловании своего сына, сообщает телеканал NBC News.
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