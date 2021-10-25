Каждое поколение должно жить лучше предыдущего. Был такой принцип в Советском Союзе. Анализирую на примере моей семьи

ПриколистыДети и семьяКаждое поколение должно жить лучше предыдущего. Был такой принцип в Советском Союзе. Анализирую на примере моей семьи Степановна: пенсия или жизнь Когда я была маленькой, именно так и рассуждала: мои дети будут жить лучше.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВГВильгельм ГегельЦитата:"Про то, как обманчиво сегодняшнее внешнее благополучие россиян, написано много: это и КРЕДИТНЫЕ КВАРТИРЫ, машины, телевизоры, холодильники, телефоны, даже школьная форма к 1 сентября; это и обилие на прилавках продуктов, которые МАЛОСЪЕДОБНЫ или же не подъёмы по ценам; это и возможность поездок за границу (не всем или снова в кредит). Отвечая на вопрос по кредитные квартиры задаешь себе вопрос:"Почему, в той же Чехии, Сбербанк предлагает ипотечные кредиты под "грабительские" 1,8%, а у нас в России под "низкие проценты" от 5,6. Или взять малосъедобные продукты. Импорт пальмового масла растет год от года, можно сказать, в разы! А что в "сухом остатке"? Опасная для здоровья продукция! А еще ждем повышения стоимости овсяных хлопьев и гречки. И все это на фоне подъема сельского хозяйства с 2015 года. Экраны телевизоров взахлеб трещат от неуклонного роста сельского хозяйства...Комментировать
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