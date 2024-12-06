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Представитель Макаревича: Резяпов может забрать у Бородина активы артиста

Представитель Макаревича: Резяпов может забрать у Бородина активы артиста

Пресс-секретарь Андрея Макаревича* Антон Чернин предложил председателю общественного движения «Ветераны России» Ильдару Резяпову забрать недвижимость артиста у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, если такие активы найдут.

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