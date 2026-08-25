Лукашенко: с президентом и премьером России встретимся в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым заявил, что планирует встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и президентом РФ Владимиром Путиным.
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