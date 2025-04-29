WSJ: банки США перепродали долговой портфель Маска, использованный для покупки X

REUTERS/Tingshu Wang Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас называется X), пишет газета Wall Street Journal.
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