Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за девять месяцев

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что в столице с января по сентябрь оборот пищевой промышленности достиг 582,2 млрд рублей, что на 10,4% превышает результат аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах.
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