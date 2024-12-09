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Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за девять месяцев

Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за девять месяцев

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что в столице с января по сентябрь оборот пищевой промышленности достиг 582,2 млрд рублей, что на 10,4% превышает результат аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах.

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