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В Дании мигрант из Пакистана заявил, что они скоро захватят их страну, потому что у инородцев по пять детей, а у местных - по одному

В Дании мигрант из Пакистана заявил, что они скоро захватят их страну, потому что у инородцев по пять детей, а у местных - по одному

ИА "Русский ГУП Продакшн" В социальных сетях и телегарам-каналах завирусилось видео, на котором мигрант из Пакистана рассказывает местному мужчине о будущем его страны: "У нас 5 детей, а у вас 1 или 2.

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Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Так и будет, хотят этого европейцы или нет. Сами не могут, другим запретить уже ресурса нет!
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
По отношению к коренному населению России у власти нет ни программы ни &quot;желания&quot;, что бы либо делать для улучшения демографической обстановки в стране. Сами не могут и другим не дают! Слишком много &quot;врагов народа&quot; во власти засело.
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Но зато у них есть и программы, и желания для улучшения демографии мигрантов, но вся социалка для мигрантов за счёт коренных жителей России.
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21 час.
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