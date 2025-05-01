В Дании мигрант из Пакистана заявил, что они скоро захватят их страну, потому что у инородцев по пять детей, а у местных - по одному

ИА "Русский ГУП Продакшн" В социальных сетях и телегарам-каналах завирусилось видео, на котором мигрант из Пакистана рассказывает местному мужчине о будущем его страны: "У нас 5 детей, а у вас 1 или 2.
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