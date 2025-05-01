В Дании мигрант из Пакистана заявил, что они скоро захватят их страну, потому что у инородцев по пять детей, а у местных - по одному

Ильдус Мамлеев Так и будет, хотят этого европейцы или нет. Сами не могут, другим запретить уже ресурса нет!

ИМ Ильдус Мамлеев По отношению к коренному населению России у власти нет ни программы ни "желания", что бы либо делать для улучшения демографической обстановки в стране. Сами не могут и другим не дают! Слишком много "врагов народа" во власти засело.