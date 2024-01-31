Встреча, которую ждали почти год

Сегодня в столицу Ямала рейсом из Тюмени прибыл Евгений Галимуллин. Салехардец вернулся домой из зоны СВО на пару недель.
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