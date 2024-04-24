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В ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» накануне матча со «Спартаком» прокомментировал состояние здоровья голкипера Игоря Акинфеева, пропустившего встречу прошлого, 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

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