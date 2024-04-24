В ЦСКА рассказали о готовности Акинфеева сыграть со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» накануне матча со «Спартаком» прокомментировал состояние здоровья голкипера Игоря Акинфеева, пропустившего встречу прошлого, 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)