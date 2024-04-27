Журналист Карлсон заявил о мошенничестве на выборах президента США в 2020 году

Около 20% бюллетеней на президентских выборах в США в 2020 году были сфальсифицированы. Об этом 27 апреля рассказал американский журналист Такер Карлсон во время беседы со старшим научным сотрудником Института Heartland Джастином Хаскинсом, трансляция которой велась в соцсети Х (бывш.