Журналист Карлсон заявил о мошенничестве на выборах президента США в 2020 году

Около 20% бюллетеней на президентских выборах в США в 2020 году были сфальсифицированы. Об этом 27 апреля рассказал американский журналист Такер Карлсон во время беседы со старшим научным сотрудником Института Heartland Джастином Хаскинсом, трансляция которой велась в соцсети Х (бывш.
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