Маск назвал новые переговоры Украины и США о поддержке Киева безумием

Новые переговоры Киева и Вашингтона о поддержке Украины на 10 лет — безумие. Об этом в воскресенье, 29 апреля, заявил американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск в социальной сети X (бывш.
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