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Воронежские новости

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Двое школьников оказались в больнице после столкновения мопеда и авто под Воронежем

Двое школьников оказались в больнице после столкновения мопеда и авто под Воронежем

Вчера, 3 сентября, около 19:00 у дома № 30 по улице Центральная села Хохол 35-летний местный житель на «Газели» столкнулся с мопедом, которым управлял 14-летний подросток.

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