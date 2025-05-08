Власти ЯНАО изменили показатели программы по укреплению здоровья населения

К 2030 году на Ямале планируется снизить среди населения округа употребление табака и алкоголя. Новые целевые показатели окружной программы «Укрепление общественного здоровья» обозначили в постановлении, опубликованном на сайте правительства ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии