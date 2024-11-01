Захожу вчера вечером в грузовой лифт. В обеих руках — пакеты с продуктами. Мне тяжело. Мне мокро. Мне устало.
РабА лифтА
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Людмила Полищук
🤣
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2 д.
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Захожу вчера вечером в грузовой лифт. В обеих руках — пакеты с продуктами. Мне тяжело. Мне мокро. Мне устало.
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