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Звезды, у которых нет социальных сетей: почему Дженнифер Лоуренс, Эмили Блант и другие отказались от Инстаграма и Твиттера

Звезды, у которых нет социальных сетей: почему Дженнифер Лоуренс, Эмили Блант и другие отказались от Инстаграма и Твиттера

Звезды, у которых нет социальных сетей: почему Дженнифер Лоуренс, Эмили Блант и другие отказались от Инстаграма и Твиттера В последние годы социальные сети стали местом не только для общения и развлечений, но и для работы, а многие музыканты, актеры и модели используют свои странички в Инстаграме и Фейсбуке как визитную карточку, площадку для общения с поклонниками и даже рекламы.

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