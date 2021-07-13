Звезды, у которых нет социальных сетей: почему Дженнифер Лоуренс, Эмили Блант и другие отказались от Инстаграма и Твиттера В последние годы социальные сети стали местом не только для общения и развлечений, но и для работы, а многие музыканты, актеры и модели используют свои странички в Инстаграме и Фейсбуке как визитную карточку, площадку для общения с поклонниками и даже рекламы.