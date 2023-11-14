В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

В Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, 13 ноября сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии