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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» проиграл 3 из 4 матчей против команд из Москвы в сезоне РПЛ. 7.60 – уступит «Локомотиву»

«Зенит» примет «Локомотив» в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга провел 4 матча против команд из Москвы в этом сезоне РПЛ и трижды проиграл – «Родине» (1:2), «Спартаку» (0:2) и ЦСКА (1:2).

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